Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что супруга Дарья считает его слишком самокритичным.

В финальном матче US Open Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю. «Моя жена говорит, что мне иногда надо радоваться, потому что я очень самокритичен. Например, сегодня я не рад поражению, но стоит отдать себе должное за эти две недели», — заявил Медведев, слова которого приводит официальный сайт US Open.

Спортсмен подчеркнул, что раньше его лучшим результатом был выход в четвертый круг на турнирах «Большого шлема». Россиянин отметил, что испытывал проблемы с физическим состоянием и не всегда играл так хорошо, как хотел.

Напомним, для Надаля это четвертый выигранный трофей US Open в карьере.