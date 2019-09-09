Прорыв Даниила Медведева на US Open получился настолько впечатляющим, что его не оставил без внимания даже Первый канал, включив финальный матч в сетку вещания. Понимая, что у телеэкранов соберутся не только фанаты, но и теннисные профаны, канал пригласил на роль комментатора экс-первую ракетку мира Марата Сафина — и не прогадал. В прямом эфире был огонь.

Огромная часть аудитории, подключившаяся к просмотру, от тенниса далека. Форхэнды и бэкхэнды, брейк-пойнты и тайбрейки — всё это рядовому зрителю если и знакомо, то весьма смутно. Но и слушать голый экспертный комментарий простому обывателю стало бы скучно. Сафин справился с задачей на ура — раскрыл тонкости тенниса, попутно выдавая искрометные шутки, обсуждая селебрити на трибунах и рассказывая про кеды Stan Smith.

Сафин-комментатор получился таким же обезоруживающим, прямым и ярким, каким был Сафин-теннисист

Комментарий экс-первой ракетки мира оказался интересным и для целевой аудитории матча, и тем, кто просто заглянул на огонек. Например, Марат рассказал, чем опасна подача новыми мячами, которые выдают спортсменам после нечетного числа геймов. Дело в том, что они ведут себя совершенно иначе — «не сидят» на ракетке, непредсказуемо отскакивают, летят быстрее. Контролировать их сложнее, поэтому спортсмены допускали ошибки, которые успел спрогнозировать Сафин.

Большим плюсом стало то, что Марат объяснял, почему Медведев ошибся на приеме или не справился с подачей. Когда надо играть на линии, когда войти в корт — всё это Сафин донес до зрителя простым и понятным языком.

При этом Марат не стеснялся проявлять остроумие и подкалывать того же Надаля. «Двойная-то будет у нас или нет?», — обратился он к испанцу, когда тот встал на подачу. Некоторые фразочки прочно войдут в лексикон теннисных любителей — несчётное количество раз Сафин посоветовал Медведеву подать косую и взять у болбоя полотенце.

«Первый сет кривой-косой, но желательно, чтобы повезло Даниилу», — охарактеризовал Сафин начало матча. Одним из самых забавных моментов трансляции стала реакция Марата на болельщика, сидящего со стаканом пива. «О, пивасик!» — воскликнул Сафин. Фраза тут же стала мемом и разлетелась по социальным сетям.

Даже когда Медведев «летел» 0:2 по сетам, Марат не терял оптимизма. «А вдруг Надаль сейчас заболеет? Простудится и откажется?» — строил версии экс-теннисист. После он упорно призывал Медведева не думать на корте, играть на инстинктах: «Мысля тебя приводит к ошибкам».

Новоиспеченный комментатор так яро поддерживал российского спортсмена, что то и дело придумывал Надалю новую проблему. «Надаль переживает, нервничает. Волосы выпадают», — посочувствовал Сафин. В один момент он отправил испанца в футбол, но не в Ла Лигу, а в старый добрый чемпионат России — на позицию лидера в «Спартак» или «Зенит».

Пару раз за эфир Марат выразил надежду, что объясняется понятно. «Если нет, сорри», — такова была позиция Сафина. Он подчеркнул, что всё же не является настоящим комментаристом. Но и без навыков комментариста эфир получился что надо.