Федор Емельяненко может провести прощальный бой в канун Нового года. По данным The Athletic Джоша Гросса, соперником российского бойца на турнире Bellator 29 декабря может стать американец Куинтон Джексон.

В последнем бое Емельяненко проиграл. На турнире Bellator 214 в январе состоялся поединок Емельяненко и американца Райана Бейдера, в котором тот отправил россиянина в нокаут за 12 секунд. После этого ходили слухи о завершении бойцом карьеры, но тот все же подписал еще один контракт с Bellator.

Ранее президент организации Скотт Кокер рассказал о желании видеть Федора Емельяненко на турнире-коллаборации между американским промоушеном и японской организацией Rizin. В качестве возможных соперников называли Квинтона Джексона, Джоша Барнетта или японского бойца.