Сборная Казахстана учла все ошибки первого матча с Россией и намерена отобрать у нее очки, заявил защитник Ян Вороговский.

«Мы просматривали первый матч со сборной России. Учли все ошибки и готовы преподнести сюрприз. В футболе всё может быть. Наша сборная выйдет на поле чтобы биться до конца. Мы будем играть словно последний матч в карьере! Будем биться за Казахстан, друг за друга и наших болельщиков», — заявил футболист.

Напомним, в первом матче в марте Россия обыграла Казахстан со счетом 4:0.

В пятницу, 6 сентября в Саранске сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. После пяти туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.