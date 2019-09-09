Президент UFC Дана Уайт назвал вполне вероятным поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Жоржа Сен-Пьера.

«Конечно. Конечно, это реально», – сказал Уайт.

Ранее Нургамгомедов заявил, что Сен-Пьер — отличный парень, великий чемпион и великолепный спортсмен, который является отличным примером для подрастающего поколения. Россиянин отметил, если Сен-Пьер захочет вернуться, почувствует голод, улучшить своё наследие и сможет уложиться в 155 фунтов, то он ждет его.

Сен-Пьер отмечал, что бой с россиянином ему не интересен.

В минувшую субботу Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов. Бой продлился три раунда, в последнем из которых Порье сдался.