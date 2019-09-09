РПЛ утвердила календарь матчей на следующие 10 туров. Расписание для «Зенита» будет не из простых, ведь придется параллельно сражаться в Лиге чемпионов и Кубке России. Заранее запланировать поход на домашний матч или просмотр гостевого поможет расписание матчей «Зенита» в РПЛ.

С некоторыми соперниками — например, «Рубином» и «Арсеналом» «Зенит» этой осенью встретится даже два раза. Также предстоит встреча с маститыми «Локо» и ЦСКА.

Но не РПЛ единой. Уже 17 сентября «Зенит» стартует в группе G Лиги чемпионов. Первый матч — с «Лионом» — начнется в 20:00 мск. Далее 2 октября сражение с «Бенфикой», 23 октября — с «Лейпцигом». Ответные матчи: с немцами — 5 ноября, французами — 27 ноября и уже в декабре — с португальским клубом.

В Кубке России петербуржцам придется непросто — лететь уж очень далеко — матч с»Енисеем» пройдет в Красноярске 25 или 26 сентября.