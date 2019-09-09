Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что не помнит всего, о чем говорил с Рафаэлем Надалем после финального матча US Open.

«Всего не помню. Я поздравил его. Затем я сказал, что, по моему мнению, у них потрясающая конкуренция в «Большой тройке». Я пожелал ему удачи в борьбе за первое место среди них», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В «Большую тройку» помимо Надаля включают серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

В финальном матче US Open Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю, для которого этот US Open стал четвертым победным в карьере. Россиянин после турнира поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР.