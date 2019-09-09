Российский биатлонист Александр Логинов пригласил всех любителей биатлона на фестиваль и гонку «Калашников биатлон фест».

«Я обязательно постараюсь принять в ней участие, мы с вами там пообщаемся и получим очень много положительных эмоций», — заявил спортсмен в своем инстаграм.

Фестиваль состоится в Ижевске 21 сентября уже в четвертый раз. В этом году он войдет в серию праздничных мероприятий, посвященных Дню оружейника.

«Участников соревнований ждет профессионально организованная гонка в летнем формате, 2 огневых рубежа и винтовки БИ-7-5. А гости и болельщики смогут понаблюдать за соревнованиями и отдохнуть на развлекательной площадке», — говорится в сообщении на сайте соревнований.