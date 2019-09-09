Российский теннис переживает долгожданный подъем, которого не было вот уже больше десятилетия. На US Open Даниил Медведев устроил сенсацию, не просто дойдя до финала, но и не отпуская вторую ракетку мира Рафаэля Надаля с корта почти пять часов.

Да, Медведев проиграл финал, но матч получился совсем не таким, о которых говорят «игра забывается, результат остается». Результат легендарного Рафы, разумеется, останется, но и характер Медведева не забудут ещё долго.

На этом US Open россиянин успел настроить публику против себя, а потом влюбить в себя миллионы болельщиков. Он скандалил, загонял себя в угол, с честью из этого угла выходил и признавался с любви фанатам. Искрометная речь после матча за трофей растопила сердца даже самых главных скептиков. Но сначала — о матче.

Рафа мог закончить в трёх сетах, но Медведев решил иначе

Даниил провел первую часть матча в своей привычной манере. Много играл за задней линией, не спешил в атаку, ждал ошибки соперника. Такая тактика «прокатывает» со многими визави, но Надаль — игрок не того уровня, которого можно одолеть, стоя на месте. Россиянин шел по сетке уверенно, выбивая одного соперника за другим — благо, те располагались далеко за первым полтинником рейтинга. Надаль же — другая история. Его убийственный форхэнд, огромная скорость передвижения и способность брать неберущееся заставили Даниила задуматься.

Игра Медведева была хороша, но годилась лишь для того, чтобы держаться. Чтобы идти вперед, нужно было действовать по-другому. Проиграв второй сет, Медведев был готов признать поражение и уже прокручивал в голове свою финальную речь. Но вдруг передумал.

В третьем сете Надаль сделал Медведеву неожиданный презент: при счете 3:2 на своей подаче отдал брейк. После этого Даниил воспрянул духом и начал игру сначала. Он спас сет, затем взял еще один и свел игру к решающей пятой партии.

Россиянину пришлось играть в неудобный для себя теннис — приблизиться к задней линии, что ему несвойственно, сбивать Надаля с темпа. Это дало свой результат — испанец явно не ожидал такого накала и под конец матча остался практически без сил.

Медведева же, вопреки опасениям, физика не подвела. Он снова вышел на корт затейпированным, но оказался в порядке. Усталость, конечно, всё же дала о себе знать: Даня начал ошибаться — отправлял мяч в аут и пропускал то, что летело в корт.

Он был очень близок к тому, чтобы дожать Надаля, но всё же не смог. И дело не в том, что соперник попался легендарный, с восемнадцатью «шлемами» в кармане, а в самом Медведеве. Ему попросту не хватило опыта и понимания, как играть столь крупные матчи. Раньше россиянин не доходил даже до четвертьфиналов «Больших шлемов», а пару лет назад вообще не видел смысла в том, чтобы уделять теннису слишком много времени. Сейчас он — четвертая ракетка мира. Впереди только «большая тройка», величие которой уже отнюдь не кажется нерушимым.

Из антигероя в волшебника

Пройденный турнир — наглядная иллюстрация того, какой путь проделал Медведев не только в плане игры, но и с точки зрения психологии. Ещё на старте соревнований он психовал и скандалил, а к финалу подошел с невозмутимым спокойствием.

После матча с Фелисиано Лопесом Медведев стал антигероем турнира. Фанаты освистывали его и болели против, он в ответ показывал непристойные жесты. Даня ругался с судьей, кидался на болбоев и делал всё, чтобы публика укрепилась в своем отношении. Но трезвый взгляд Медведева на происходящее заставил общественность изменить мнение. Сначала россиянин развлекался тем, что троллил американскую публику — благодарил всех свистящих за их энергию. Потом признал, что и сам перегибал палку.

Окончательно вернуть всеобщую любовь он смог тогда, когда проиграл финал. Его речь на награждении была великолепна. Вместо того, чтобы убиваться и прятать лицо в ладонях, Медведев шутил и бросал ёмкие и сильные фразы. «Я смотрел на экран, там показывали твой первый «Шлем», второй, девятнадцатый. И я подумал: «Если б я выиграл, что они могли бы показать?», — обратился россиянин к Надалю под бурные овации трибун.

«Я хочу поговорить о вас, — повернулся Медведев к публике. — В начале турнира я это сказал по-плохому, но теперь говорю по-хорошему: ваша энергия привела меня в финал».

23-летний парень, выдержавший пятичасовой финал со вторым теннисистом мира, нашел в себе силы шутить, благодарить и философствовать, не показывая разочарования. Его речь вызывала улыбку и слезы. Новым лицом российского тенниса стал спортсмен, способный восхищать не только на корте, но и за его пределами.