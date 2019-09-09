Волевой победой в Шотландии сборная России сняла последние сомнения в том, что будет играть летом на полудомашнем Евро. Позади ровно половина дистанции в группе I, но отрыв в пять очков позволяет не переживать. Такого запаса россиян над конкурентам в отборе к ЧМ и Евро, пожалуй, не было никогда.

Однако Станислав Черчесов наверняка вдалбливает в головы игрокам, что отрыв этот иллюзорен. Сегодня команде играть с Казахстаном, а именно эта сборная является ближайшим преследователем россиян. Предположим, что Россия провалит вечерний матч в Калининграде — проиграет дома не хватающему звезд с неба сопернику. Останется всего два очка, а главное — клеймо позора, которое серьезно подорвет ментальное спокойствие команды Черчесова.

Поэтому настрой на Казахстан будет максимальным. К тому же, мотивации более чем достаточно:

домашняя игра в провинциальном городе на современном стадионе и при заполненных трибунах

кайфующая от собственной игры команда, для которой есть прекрасная возможность покуражиться в атаке

соперник — прямой конкурент (если такие остались) — его можно окончательно отцепить в очном матче

капитан команды намеревается догнать по голам за сборную Кержакова и Бесчастных — для Дзюбы очередная возможность забить много

небольшая ротация состава со стороны Черчесова — в основе появятся игроки, желающие показать себя.

О пятом пункте чуть подробнее. Каким будет состав Черчесова на этот матч? Тренер уже дал понять, что не будет менять вратаря, похвалив Гилю. Справа, и это совершенно ясно, сыграет Мариу Фернандес. Без изменений, скорее всего, останется вся линия обороны — выйдут Семенов, Джикия и Кудряшов.

Вероятно, что в этот раз в запасе останется Жирков: Черчесов возьмет на вооружение стратегический взгляд Семака и предоставит ветерану отдых. На позиции слева, очевидно, сыграет Денис Черышев, отсидевший весь матч с Шотландией на скамейке запасных. Также весьма вероятно в основе выйдет Антон Миранчук — в этом матче сборной понадобятся его атакующие навыки. А значит, в запасе должен остаться Ионов с мышечной проблемой, из-за которой пропускал последнюю тренировку.

В остальном все должно остаться без изменений — треугольник в центре поля, повернутый к макушке Головиным и имеющий в качестве опорных оснований Зобнина и Оздоева. Дзюба продолжит выступать в роли атакующего наконечника, которая получается у него чуть задорнее клубной.

Победа в матче с Казахстаном даст возможность Станиславу Черчесову свободно экспериментировать перед Евро, наигрывая что-то новое. Именно тогда стоит ждать появления в составе всеми жаждущих игроков молодежной сборной.