Испанский теннисист, в 19 раз выигравший турнир «Большого шлема», Рафаэль Надаль заявил, что россиянин Даниил Медведев выиграет парочку турниров такого уровня.

«Даниилу 23. То, как он играет в этом году, очень впечатляет. У него великое, великое будущее впереди. Я действительно убежден в этом. Конечно, он выиграет «Большие шлемы», парочку, нет?», — цитирует Надаля сайт US Open-2019.

По его словам, Медведев создал чемпионское настроение не меньше, чем он сам, поскольку боролся и играл по-чемпионски.

«Этот финал станет частью моей истории в этом спорте. Обычно я стараюсь сдерживать эмоции, но сегодня после таких преодолений это было просто невозможно», — прокомментировал Надаль свои слезы после матча.

Напомним, Надаль одержал победу в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, продолжительность поединка составила 4 часа 54 минуты. Эта победа на US Open стала для Надаля четвертой в карьере. Ранее он завоевывал трофей в 2010, 2013 и 2017 годах. В активе Медведева пока нет выигранных турниров «Большого шлема».