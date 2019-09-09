Контрольные прокаты сборной России в «Лужниках» закончились, а эмоции от увиденного — остались. Спортсмены показали готовность к сезону: кто-то блеснул технической оснащенностью, кто-то — эмоциональной стабильностью. Сравнивать фигуристов с точки зрения контента пока рано: контрольные прокаты — это лишь «проба пера», но общее впечатление все оставили разное.

Выступление — открытие

Открытием прокатов, несомненно, стало выступление Ксении Столбовой и Андрея Новосёлова. Да, было множество и других моментов, заслуживающих внимания, но именно Столбова и Новосёлов интриговали публику больше всего. Болельщики ещё не видели их совместных выступлений, и первый выход на большую арену получился очень достойным.

Ксения и раньше впечатляла своей харизмой, а сейчас лишь доказала твёрдость характера. Пережить несправедливый недопуск на Олимпиаду, восстановиться от тяжёлой травмы, сменить партнёра и выйти на лёд такой же блистательной, как раньше — под силу далеко не каждому.

Лучшее впечатление

Наиболее яркое впечатление о себе оставил старожил команды Сергей Воронов. В октябре фигуристу исполнится 32 года, но это не мешает ему искренне кайфовать от процесса. То удовольствие, которое он получает на льду, передалось и фанатам: после его выступлений зал аплодировал стоя.

Когда над катком «Лужников» заиграла композиция I belong to you в исполнении Muse, зрители было подумали, что это шутка — под эту же музыку в прошлом сезоне катал короткую Михаил Коляда. Но Сергей не шутил — напротив, он совершенно осознанно решился на такой выбор. И, несмотря на заезженность Muse в фигурном катании, программа получилось настолько живой и драйвовой, что публика сразу простила Воронову его неоригинальность.

Сергей исполнил не самый сложный контент, но при этом обошелся без ошибок: аксели получились тройными, тулуп — четверным.

Провал выходных

Неудачных выступлений, как и удачных, в минувший уик-энд было предостаточно. Но впечатлил не в самом лучшем смысле Михаил Коляда: уже в короткой программе он сделал свою любимую «бабочку» на тройном акселе и решил обойтись без четверных прыжков. В произвольной под зажигательного «Чарли Чаплина» Миша два раза завалился на лёд — с четверных сальхова и тулупа. Вишенкой на торте стала еще одна «бабочка» на трикселе.

Время до соревнований ещё есть, и Коляда прекрасно понимает, что стоит доработать. Но печальный опыт прошлого сезона нагоняет тревожные мысли.

Сенсация прокатов

Главной сенсацией прокатов можно назвать произвольную программу в исполнении Александры Трусовой. Спортсменка два раза «вынесла» всех на юниорском чемпионате мира, а теперь уже в сентябре показала готовность повторить свой успех на взрослом уровне. Пока многие только вкатываются в сезон, Трусова сигает три четверных в одной программе, и все — чисто. Правда, не обошлось и без падения: Саша не смогла приземлить тройной риттбергер, прицепленный каскадом к тройному лутцу. Но ни для кого не секрет, что эта связка — сложнейшая в фигурном катании, и дается далеко не всем.

Однако ещё более сенсационным стало заявление Трусовой после проката. «Планирую усложняться», — сказала Александра. По ходу сезона она намерена добавить в свой и без того убойный арсенал тройной аксель.

Лучший костюм

Костюмы на контрольных прокатах — явление необязательно, а потому не очень частое. Большинство спортсменов выступает в тренировочной одежде, пока костюмы дорабатываются к сезону.

Но повышенный интерес к мероприятию обязывает производить впечатление уже здесь и сейчас, поэтому многие появились на льду при полном параде. Так, блеснула изумрудным платьем Елизавета Туктамышева, сверкала стразами Софья Самодурова, но действительно удивила всех Анна Щербакова.

Она вышла на прокат в воздушном синем платье, которое неожиданно прямо во время выступления поменяло цвет. Одним движением руки Аня превратила костюм в красный. Такие трансформации — не новая идея в фигурном катании, но секунда волшебства всегда находит отклик среди фанатов.