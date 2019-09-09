Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не хотел бы больше драться в том же карде, что и его братья. Об этом рассказал в своем инстаграм-аккаунте журналист Азамат Бостанов.

«Надеюсь, что больше мы не будем выступать в одном карде. До моего поединка оставалось 20 минут, а я следил за боем Ислама. До этого — за боем Зубы. Нет, я бы не хотел пережить это снова. Это очень сильное давление», — процитировал Бостанов Нурмагомедова.

В минувшую субботу Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби. Бой продлился три раунда, в последнем из которых Хабиб удушил Порье. До главного боя в октагон выходили Зубайра Тухугов, который провел бой против представителя Великобритании Лерона Мерфи, завершившийся вничью, и Ислам Махачев, одержавший победу над бразильцем Дэви Рамосом.