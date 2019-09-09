Российский боксер Александр Поветкин может провести следующий бой 7 декабря. Его соперником станет Майкл Хантер, сам поединок состоится в андеркарде матча-реванша Энтони Джошуа с Энди Руисом.

В конце августа россиянин победил Хьюи Фьюри на арене «О2» в Лондоне. Бой длился 12 раундов. Гонорар составил $300 тысяч, поскольку поединок считался восстановительным. Сам россиянин заявлял, что с удовольствием проведет следующий бой в России. В качестве соперника он хотел бы иметь Тайсона Фьюри.

Напомним, в первой встрече Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, хотя фаворитом боя считался британец. Если бы Руис отказался от декабрьского реванша, то мог бы лишиться титула по версии IBF. Руководители организации настояли на том, чтобы вопрос был решен как можно скорее.