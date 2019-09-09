Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что десятое место сборной России на прошедшем в Китае Кубке мира полностью соответствует уровню национальной команды.

«Если бы сыграли чуть хуже, то могли бы остаться без олимпийской квалификации, чуть лучше – пробились бы в четвертьфинал. Это был бы наш предел. В текущем составе Сербия или Испания нам вряд ли по зубам», — рассказал Кириленко в интервью «Известиям».

Напомним, в первом групповом этапе российская сборная обыграла Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73), но уступила (61:69). Во втором — проиграла Польше (74:79), лишив себя шансов на плей-офф. В заключительном матче Россия победила Венесуэлу (69:60) и заняла итоговое десятое место на турнире, попав в олимпийскую квалификацию.

Россия на чемпионате мира выступала без многих ключевых игроков (Шведа, Мозгова, Кулагина, Хвостова, Боломбоя) в связи с травмами. Базаревич останется на посту главного тренера, несмотря на неудовлетворительное выступление команды.