Сборная России сыграет матч отбора Евро-2020 с Казахстаном в красной форме.

Матч пройдет в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Главным судьей встречи стал черногорец Никола Дабанович. Линейными арбитрами будут работать его соотечественники Милован Джукич и Йовица Татар. Четвертым судьей назначен Милован Милачич.

Напомним, в первом матче в марте Россия обыграла Казахстан со счетом 4:0.

В пятницу, 6 сентября в Саранске сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. После пяти туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

Смотреть прямую трансляцию матча Россия — Казахстан можно здесь >>