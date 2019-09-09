Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду вместе с Сергеем Мозговым, отреагировала на ошибку СМИ в имени ее партнера. Представляя пару, Первый канал назвал Сергея Тимофеем. Тимофей Мозгов — центровой «Химок» и российской баскетбольной сборной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😂😂😂 @mozgov_sergey @mozg25 первый канал неплохо шуткует Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 8 Сен 2019 в 11:16 PDT

Попова опубликовала в своем инстаграм коллаж, на котором она катается с баскетболистом.

Напомним, ранее Попова и Мозгов показали новый произвольный танец под «Богемскую рапсодию». В прошедшие выходные танцоров, как и других фигуристов сборной России, можно было увидеть на контрольных прокатах в московском Дворце спорта «Лужники».

Попова и Мозгов в прошедшем сезоне заняли четвертое место на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.