Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду вместе с Сергеем Мозговым, отреагировала на ошибку СМИ в имени ее партнера. Представляя пару, Первый канал назвал Сергея Тимофеем. Тимофей Мозгов — центровой «Химок» и российской баскетбольной сборной.
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Попова опубликовала в своем инстаграм коллаж, на котором она катается с баскетболистом.
Напомним, ранее Попова и Мозгов показали новый произвольный танец под «Богемскую рапсодию». В прошедшие выходные танцоров, как и других фигуристов сборной России, можно было увидеть на контрольных прокатах в московском Дворце спорта «Лужники».
Попова и Мозгов в прошедшем сезоне заняли четвертое место на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
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