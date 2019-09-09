Дзюба — об игре с Казахстаном: Ни капли вальяжности, только максимум

Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба обратился к болельщикам перед предстоящим матчем с Казахстаном. Команды встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, игра состоится сегодня, 9 сентября, и будет проходить в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.