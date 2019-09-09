Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 13:48,  9 сентября 2019
Футбол
1

Дзюба — об игре с Казахстаном: Ни капли вальяжности, только максимум

Артём Дзюба
Артём Дзюба. Фото: инстаграм футболиста

Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба обратился к болельщикам перед предстоящим матчем с Казахстаном. Команды встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, игра состоится сегодня, 9 сентября, и будет проходить в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

После пяти туров сборная России располагается на втором месте в отборочной группе I, отставая от Бельгии на три очка. Ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино. 6 сентября Россия также провела успешный матч с Шотландией.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров