Очередная уверенная победа Хабиба Нурмагомедова поставила вопрос ребром — а можно ли вообще одолеть российского бойца? Nevasport оценивает шансы возможных соперников против Нурмагомедова в рамках UFC.

Тони Фергюсон

Бой с американским бойцом сейчас наиболее вероятен. Скорее всего, поединок состоится ближе к декабрю. Хотя, кто его знает — битва между Хабибом и Фергюсоном уже срывалась четыре раза, утверждать что-то точное невозможно.

Этот бой ожидают. «Хочется, узнать, кто круче Хабиб или Фергюсон», — говорит Артем Дзюба. Действительно, Фергюсон, как и Хабиб, имеет большую серию побед в рамках организации. Однако шансов против Хабиба у него немного.

Дело в том, что Фергюсон отличается от всех остальных соперников Хабиба тем, что не спешит увести игру из партера. Он с удовольствием возится с оппонентами на полу, стараясь прихватить и сделать удушающий. То есть, козыри Хабиба и Фергюсона совпадают. Однако очевидно, что победить Хабиба на его территории невозможно. Нурмагомедов бесконечно хорош в борьбе — его можно убрать только ударом. А жестких нокаутеров в легком весе UFC сейчас просто нет.

Конор Макгрегор

Понятно, что реванш между Хабибом и Конором рано или поздно состоится. Этого сильно хочет ирландец, а UFC и Хабиб сопротивляться не будут, учитывая безграничные коммерческие возможности этого боя. Но будут ли шансы здесь у Макгрегора?

Как ни странно, ирландец — из тех, кто может одолеть Хабиба в легком весе. Приличный ударник, который может привлечь на свою сторону праведный гнев и отправить Хабиба в нокаут. Все-таки даже бой с Порье показал, что Хабиб уязвим, когда дело доходит до маха кулаками и ногами.

Однако безукоризненная подготовка тренерского штаба Хабиба сделает шансы на победу Конора минимальными. Избежать тейкдаунов дагестанца невозможно, а значит, ирландцу вновь придется находить варианты в логове Хабиба.

Жорж Сен-Пьер

Величайший канадский боец завершил карьеру год назад, однако вряд ли это будет помехой, если боя между ним и Хабибом захотят все стороны. Для Хабиба бой Сен-Пьера — это мечта. Однако ради нее он не собирается набирать вес и переходить в полусредний.

Стало быть бой будет возможен, если Сен-Пьер опустится до 70 кг Нурмагомедова. Хабиба понять можно: с более тяжелым оппонентом намного сложнее придется внизу, а в стойке, где очень хорош и стабилен Сен-Пьер (боковой слева и оверхенд), есть риск пустить тяжелую ракету в голову. Учитывая, что Сен-Пьеру уже 38, шансы на этот бой с каждым днем тают.