Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри уверен, что смог бы одержать победу над украинцем Александром Усиком.

Усик в в октябре дебютирует в тяжёлом весе в бое с Тайроном Спонгом. Фьюри признался, что вообще не думает об Усике. «Его нет в моих мыслях. Я, вероятно, победил бы Усика одной рукой, а другую пусть привяжут за спину», — приводит слова британца BoxingScene. «Я уложу его с пожеланиями спокойной ночи», — добавил боксер.

Напомним, 14 сентября Фьюри предстоит сразиться со шведским боксёром Отто Уаллином. Бой состоится в Лас-Вегасе. Фьюри в этом поединке призван заменить Сауля Альвареса.

В активе Отто Уаллина 20 побед и ни одного поражения в карьере. Фьюри одержал 28 побед и один раз свел поединок вничью в бою с обладателем пояса WBC, американцем Деонтеем Уайлдером.