После успешного выступления российского теннисиста Даниила Медведева на US Open букмекеры оценили его шансы выиграть следующий турнир «Большого шлема» — Australian Open. Соревнования будут проходить в январе следующего года.

Несмотря на то, что Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США и на протяжении пяти часов не отдавал матч второй ракетке мира Рафаэлю Надалю, его шансы считаются невысокими. По мнению аналитиков, существует лишь 7% вероятности того, что он выиграет турнир в Мельбурне. На его победу ставят с коэффициентом 11.5.

Букмекеры считают, что главным фаворитом будет первая ракетка мира серб Новак Джокович — его шансы оцениваются в 31%, болельщики ставят на него за 2.95. Вторым претендентом на победу является Надаль — 3.96 и 23% вероятности. Чуть меньше шансов у швейцарца Роджера Федерера (6.5, 13%), уверены букмекеры.