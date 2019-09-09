Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о своём состоянии. На этапе Кубка вызова в Португалии спортсменка упала в обморок.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Я знаю, что многих, наверное, вчера напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности», — рассказала гимнастка на своей странице в «Инстаграме». Солдатова подчеркнула, что сейчас чувствует себя отлично и готова к возвращению в Москву.

Ранее тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила, что после одного из упражнений Александре стало плохо. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. На континентальном первенстве в Баку она выиграла соревнования в команде, а также завоевала две серебряные медали — в упражнениях с мячом и лентой.