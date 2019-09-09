Форвард «Зенита» Андрей Зубков выразил надежду, что петербургский клуб в будущем сможет получить долгосрочную лицензию Евролиги и будет выступать на турнире на постоянной основе.

Зубков подчеркнул, что когда подписывал контракт с «Зенитом», официальной информации по Евролиге еще не было, только неподтвержденные слухи. «Я надеюсь, что «Газпром» зайдет в Евролигу, и «Зенит» получит лицензию А. Это будет суперзамечательно», — сказал Зубков, слова которого приводит «Р-Спорт».

Петербуржцы получили «уайлд-кард» от организаторов турнира. Помимо Зубкова, клуб летом подписал разыгрывающих Андрю Альбиси и Алекса Ренфро, разыгрывающего Дмитрия Хвостова, форвардов Матеуша Понитку с Тимом Абромайтисом, защитника Остина Холлинза и центровых Колтона Айверсона и Густаво Айона.