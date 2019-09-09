Бывший российский теннисист Марат Сафин оценил выступление Даниил Медведева в финале US Open. В пятичасовом поединке россиянин уступил Рафаэлю Надалю.

По мнению Сафина, испанец был удивлен, что молодой соперник показал такую хорошую игру. «Когда против тебя выходить молодой парень, который не хочет сдаваться и бьется — это, конечно, поддавливает на ветеранов и сказывается на психологии», — уверен экс-спортсмен, слова которого приводит Sport24.

Сафин считает, что Медведев в скором времени сможет не только соперничать с «большой тройкой», но и всерьёз претендовать на звание первой ракетки мира. Экс-теннисист ожидает, что и в этом году Медведев покажет продуктивную концовку сезона.

Напомним, россиянин поднялся на четвертую строчку рейтинга АТР, пропустив вперед лишь Джоковича, Надаля и Федерера.