Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков выразил мнение, что Тони Фергюсон может стать самым опасным соперником для Хабиба Нурмагомедова.

«Я считаю Тони Фергюсона самым опасным соперником для Хабиба. У них три раза не получилось противостояние, видимо, по чьей-то высокой внеземной воле», — заявил Минаков, слова которого приводит News.ru.

Спортсмен отметил, что три отмены боя внесут дополнительную интригу. Если Хабиб и Фергюсон встретятся в поединке, все будут смотреть его в сильном напряжении, подчеркнул Минаков. Он добавил, что не может назвать Хабиба однозначным фаворитом.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье на турнире UFC 242. Глава промоушена Дана Уайт сообщал, что следующим соперником россиянина может стать Фергюсон.