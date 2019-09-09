Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился впечатлениями от работы в роли комментатора на финальном матче US Open. В прямом эфире Первого канала Сафин комментировал встречу Даниила Медведева и Рафаэля Надаля.

«Я пытался сделать как умею, как мог. Если что-то не совпадало по цензуре или были какие-то недочёты, прошу не судить меня строго и простить», — сказал Сафин, слова которого приводит Sport24. Экс-спортсмен подчеркнул, что очень волновался при просмотре матча, поэтому работал не только как комментатор, но и как болельщик.

Напомним, в ходе эфира Сафин много шутил и поддерживал российского спортсмена. Многие из его высказываний болельщики цитировали в социальных сетях прямо во время матча.

Медведев уступил в пяти сетах, Надаль завоевал свой четвертый трофей Открытого чемпионата США.