Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев сделал свой прогноз на матч России и Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Черданцев отметил, что во вторых матчах с соперниками по данному этапу турнира Россия выглядит лучше. Несколько дней совместной работы после игры с Шотландией должны пойти на пользу, уверен комментатор. Он подчеркнул, что победа гарантирует команде Станислава Черчесова выход в финальную часть Евро.

«Ставлю на гол России в обоих таймах, а также гол в матче с 16 по 30 минуту», — приводит слова Черданцева сайт БК «Олимп».

Напомним, игра состоится сегодня, 9 сентября, и будет проходить в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.