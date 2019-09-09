Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что собирается поехать в Санкт-Петербург, где 15 сентября стартует SPb Open.

«Мы не успели обсудить с командой, какие у нас планы, но я собираюсь ехать в Питер в любом случае, обожаю этот турнир. Но календарь на конец сезона — с учётом того, что я попал на Итоговый турнир в Лондоне, — надо будет пересмотреть. Надо сделать так, чтобы я был в лучших кондициях на всех турнирах, в которых приму участие», — рассказал Медведев в интервью Eurosport.

В финальном матче US Open накануне Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю, для которого этот US Open стал четвертым победным в карьере. Россиянин после турнира поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР. Надаль после финала заявил, что Медведев обязательно выиграет парочку «Больших шлемов».

Помимо Медведева на SPb Open ждут других российских звезд тенниса — Карена Хачанова и Андрея Рублева.