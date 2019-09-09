Двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова назвала катание олимпийской чемпионки Алины Загитовой в новом сезоне зрелым женским.

«В этой программе уже видно, насколько Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание. Эта программа раскрыла ее с лучшей стороны», — рассказала Радионова порталу «Русбиатлон».

В эти выходные фигуристы сборной России показали программы на новый сезон на контрольных прокатах в ДС «Лужники». Загитова предстала перед фанатами Клеопатрой в произвольной программе. Короткую же она исполнила под композицию «Me voy» в исполнении Ясмин Леви.

Также потрясла зрителей тремя четверными Александра Трусова, волшебным платьем — Анна Щербакова, безупречными акселями — Елизавета Туктамышева.