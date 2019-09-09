Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением по поводу выступления девушек-одиночниц на контрольных прокатах.

Жулин отметил изменения в катании олимпийской чемпионки Алины Загитовой. «Она уже осознанно катает программу, вложила в неё душу, это явно и совершенно видно», — сказал тренер, слова которого приводит Rusbiathlon.

Также Жулин отметил минимализм в программе Евгении Медведевой — по его мнению, это такая фишка, которая украшает постановку. Кроме того, специалист оценил выступление Алены Косторной и Александры Трусовой, которая исполнила три четверных прыжка.

«Анна Щербакова очень интересная фигуристка, но пока у неё мне видится девичье катание и немножко завернутые стопы», — заявил Жулин, но отметил, что при наличии квадов у Щербаковой бороться с ней будет непросто.