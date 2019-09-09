Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный пост на своей странице в «Инстаграме». Специалист сравнил себя с жутким клоуном Пеннивайзом из фильма «Оно».

«Новый образ. Идет?» — написал Слуцкий под соответствующей фотографией.

Ранее Слуцкий неоднократно выкладывал ироничные посты. Например, он посмеялся над фотографией, которая сделана десять лет назад. Тренер разместил фото, которое раньше было популярно среди пользователей Интернета: на нём Слуцкий запечатлен в ресторане быстрого питания во время поедания бургера. Он сделал аналогичное фото и написал: «Десять лет спустя».

Напомним, российский специалист возглавляет «Витесс» с 2018 года. В нынешнем сезоне его команда отыграла пять матчей, в которых одержала три победы. С 11 очками «Витесс» лидирует в чемпионате Голландии.