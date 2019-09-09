Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением насчет избрания Антона Шипулина в депутаты Государственной думы Российской Федерации.

В интервью порталу «Р-Спорт» Васильев отметил, что российский биатлон потерял отличного специалиста в лице Шипулина. По мнению главы петербургского биатлона, Шипулин мог бы передать свой опыт юным спортсменам. «Как тренер или как функционер, он мог внести огромный вклад в развитие нашего биатлона», — считает Васильев.

Как отметил Васильев, Шипулин решил пойти по более простому пути. «Переход Шипулина в депутаты не то, чтобы странный, а даже унижает Антона. Как он сам не понимает этого, я не знаю», — заявил экс-биатлонист, добавив, что все остальные должны только принять решение Шипулина и сожалеть. «Все его иллюзии на тему, что ему позволят добиться чего-то там, в Госдуме, вызывают только улыбку», – заключил Васильев.

Напомним, Антон Шипулин участвовал в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.