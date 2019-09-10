Российские теннисистки Анастасия Потапова, Варвара Флинк и Валерия Савиных сегодня, 10 сентября, проведут первый матч на турнире WTA в японской Хиросиме.

Варвара Флинк стартует на турнире матчем против словачки Кристины Кучовой. Начало встречи запланировано на 5:30 по московскому времени.

В 7:00 по московскому времени стартует встреча Анастасии Потаповой с австралийской теннисисткой Зои Хивз.

Также в 7:00 по мск свой первый матч на турнире начнет Валерия Савиных. Её соперницей на старте соревнований станет представительница Германии Лаура Зигемунд.

Во второй круг турнира уже пробилась одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова обыграла американку Варвару Лепченко.

Призовой фонд турнира в Хиросиме составляет 250 тысяч долларов.