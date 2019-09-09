Стало известно, пит-стоп какой команды на Гран-при Италии в воскресенье, 8 сентября, стал самым скоростным. Статистические данные появились в официальном «Твиттере» чемпионата мира по автогонкам.

По этому показателю в итоговой гонке 14-го этапа серии Гран-при «Формулы-1» равных не было британской команды «Уильямс». Шины на болиде польского автогонщика Роберта Кубицы механики команды поменяли за 2,15 секунды.

На втором месте по скорости пит-стоп болида «Мерседеса» Валттери Боттаса — со сменой шин механики справились за 2,28 секунды.

Третий по времени пит-стоп также провела команда механиков «Уильямс», однако уже на другом болиде. Шины на остановке Джорджа Рассела заменили за 2,32 секунды.