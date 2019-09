Российский теннисист Карен Хачанов обратился к Даниилу Медведеву после поражения коллеги в финале Открытого чемпионата США по теннису от испанца Рафаэля Надаля.

В своем «Твиттере» Хачанов репостнул обращение к фанатам из профиля Даниила Медведева и ответил ему: «Нереальный финал! Ты отдал все и теперь можешь гордиться собой, мой друг! Наслаждайся этим моментом».

Unreal final! You gave it all and you can be proud of yourself my friend!Enjoy this moment👊🏻🇷🇺 @DaniilMedwed https://t.co/63CGifXOc1

