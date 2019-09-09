Экс-чемпион мира в тяжелом весе боксер Тайсон Фьюри рассказал о том, собирается ли за отступные откладывать бой с Деонтеем Уайлдером ради того, чтобы тот смог сразиться с Энди Руисом за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В интервью BoxingScene Фьюри отметил, что слышал, как Уайлдер говорил об отступных за откладывание поединка. «Но я не дешёвая шлюха, а очень дорогая. На самом деле я вообще не хочу устраняться от боя. Меня не интересуют разговоры об отступных. Лишние монеты у меня в кошельке не повлияют на моё решение», — сказал Фьюри, добавив, что лишь хочет уничтожить Уайлдера в матче-реванше.

«Уайлдер не желает со мной драться. Он не смог победить меня, хотя я не выступал три года. Он не смог победить, когда дважды отправил меня в нокдаун», — отметил боксер, добавив, что для него важны не деньги, а победы.

Напомним, предыдущий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера завершился вничью.