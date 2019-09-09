Только в субботу РПЛ опубликовала точное расписание матчей до зимнего перерыва. Время игр непосредственно девятого тура стало известно днем ранее, но это не меняет того, что РПЛ нарушила собственный же регламент, по которому она должна сообщать точную дату и время начала матчей не позднее чем за 14 дней до стартового свистка.

В чем вышла загвоздка? Лига никак не могла получить пожелания от клубов, участвующих в еврокубках. Нужно было подогнать расписание игр РПЛ к календарю Лиги Европы и Лиги чемпионов — таким образом, чтобы это было удобно всем.

Странные отговорки: о том, что «Зенит» и «Локомотив» сыграют в Лиге чемпионов, а ЦСКА в Лиге Европы — было известно давно. Были вопросы по «Спартаку», но и здесь можно было бы сделать два плана — один со «Спартаком», другой без. Все остальные даты были известны — матчи ЛЧ и ЛЕ, игры 1/16 финала Кубка России.

Значит, не обошлось без вмешательств «Зенита» и «Локомотива» — команд, которые играют в Лиге чемпионов. Эти клубы, похоже, просили РФС перенести матчи Кубка России на 10 октября (так сделал в прошлом году ЦСКА), в соответствии с этим не могли определиться когда лучше поставить очный матч между собой 11-го тура, который теперь назначен на субботу, 28 сентября. Кстати, точная дата матчей Кубка России пока неизвестна, но учитывая игру с «Локомотив» — «Зенит» 28-го, игры Кубка этих команд Калининграде и Красноярске пройдут 25-го в среду.

РФС не стал идти на поводу у клубов, а лига пошла — оно и понятно: именно клубы дают возможность лиги зарабатывать. Ясно и желание клубов хотя бы чуть-чуть разгрузить себе календарь. Ведь тот же «Зенит» проведет пять матчей за две недели на стыке сентября и октября.

Сравнения с Европой, дескать, по такому графику играют все ведущие клубы мира, немного неуместны. Все-таки в той же Англии и Испании нет такого, что в середине недели нужно, например, лететь из Питера в Красноярск. Перелеты — главная проблема российских клубов по сравнению с европейскими. Они выматывают несколько больше, чем физическая нагрузка непосредственно в матчах.

Вот, и получается, что в столкновении интересов, в первую очередь, страдают болельщики, которые не могут вовремя узнать о начале матча и, соответственно, заранее решить вопрос с билетами на самолет.