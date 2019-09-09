Российский экс-биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин высказал свое мнение о решении конфликта по поводу контрактов биатлонистов сборной России с СБР.

Слова бывшего спортсмена приводит агентство ТАСС. Шипулин заявил, что руководство пошло спортсменам навстречу. «Важно, чтобы одна и вторая сторона договаривались между собой, нельзя сказать, что ситуация исчерпана. Я думаю, что будут споры, но надеюсь, что сор из избы уже не будут выносить», — сказал Шипулин, добавив, что подобные моменты должны решаться исключительно в кабинете между спортсменами и руководством СБР.

Напомним, многих биатлонистов сборной России не устраивали условия контракта на сезон, предложенные СБР, до последнего отказывался от подписания контракта Александр Логинов. В ходе совместного совещания условия соглашений были пересмотрены.