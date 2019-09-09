Стало известно, что российский экс-теннисист Марат Сафин может продолжить карьеру комментатора на Первом канале после работы на финале Открытого чемпионата США.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Первый канал очень положительно оценил работу Сафина в качестве комментатора финального матча US Open. Напомним, напарником Марата Сафина в трансляции стал Александр Кузмак — вместе они отработали встречу испанца Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева.

Помимо хорошего отклика от канала, Сафин также получил положительный отзыв аудитории в социальных сетях. Зрителям трансляции запомнились шутки комментатора, адекватное выражение экспертного мнения и непосредственность в оценке происходящего на корте.

Напомним, в финале Отрытого чемпионата США по теннису Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева в пяти сетах. Матч продлился около пяти часов.