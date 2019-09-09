Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о конкуренции со стороны молодых учениц Этери Тутберидзе: Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной.

В интервью порталу Rusbiathlon Жулин рассказал, что на начальном этапе бывших юниорок будут оценивать по компонентам не так высоко, однако очень скоро техника возьмет свое. «Трусова может за три прыжка набрать столько, сколько Алина и Женя за половину программы. Тут уж судьи всё будут решать», — отметил тренер, добавив, что катание у Трусовой, Щербаковой и Косторной хорошего качества.

«Видно, что они ещё девочки, но интересные программы, интересные шаги. И сказать, что они не скользят, нельзя, и поэтому ситуация для Медведевой и Загитовой очень сильно осложнится», — заключил Жулин.