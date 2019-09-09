Хоккейный нападающий Игорь Ларионов-младший подпишет полноценный контракт с петербургским СКА после завершения просмотров в клубе.

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Информацию о будущем контракте сообщил олимпийский чемпион, отец игрока Игорь Ларионов-старший.

По информации Игоря Ларионова-старшего, сейчас его сын находится на просмотровом контракте. «Недавно надорвал сухожилие и сейчас находится на реабилитации. Через пару недель он официально подпишет договор, и скоро вы увидите его на льду», — заключил олимпийский чемпион.

В июле 2019 года стало известно, что Игорь Ларионов-младший подписал пробный контракт с системой СКА.

Сын Ларионова родился и провел детство в США, выступая в клубах CHL и USHL. В минувшем сезоне форвард отыграл за команду OHL «Винзор», набрав восьми матчах 2(0+2) очка, а также за клубы USHL «Маскегон» — 25 матчей и 23 (8+15) очков и «Мэдисон» — 25 матчей 23 очка (8+15).