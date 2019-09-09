Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович оценил выступления испанца Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

В своем «Твиттере» Джокович поздравил Надаля и отметил, что испанец написал очередную страницу в истории тенниса. «Ты продемонстрировал удивительный боевой дух», — обратился Джокович ко второму номеру мирового рейтинга.

Также сербский теннисист высоко оценил выступления россиянина Даниила Медведева. «Поздравляю Даниила с его невероятным выступлением на хардовом отрезке сезона. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Спасибо за великолепный матч», — написал Джокович.

Напомним, в финале Отрытого чемпионата США по теннису Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева в пяти сетах. Матч продлился около пяти часов.