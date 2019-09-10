Молодежная сборная России по футболу. Фото с сайта РФС

Молодежная сборная России по футболу. Фото с сайта РФС

Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сегодня, 10 сентября, проведет матч против команды Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года.

Встреча пройдет на стадионе «Славия» в Софии, Болгария, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Стартовая встреча в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года сложилась для российских футболистов успешно. Со счетом 1:0 сборная России обыграла Сербию на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Победный гол на счету Игоря Дивеева.

Болгарские футболисты также начали отборочный цикл Евро-2021 с победы. Команда обыграла сборную Эстонии со счетом 4:0, отличись Станислав Иванов и сделавший хет-трик Томислав Йорданов.

Также в одной группе вместе со сборной России играют сборные Латвии и Польши. Напрямую в финальный раунд ЧЕ-2021 попадет только победитель группы.