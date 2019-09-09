Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин оценил ситуацию с восстановлением статуса Союза биатлонистов России.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Далин заявил, что на данный момент Россия не выполнила два критерия из двенадцати нужных для восстановления. «Я бы предпочел не вдаваться в такие детали. Пусть они останутся внутри Рабочей группы», — отметил президент IBU.

По словам Далина, сейчас IBU ожидает платежа от российской стороны, однако есть еще несколько других критериев. «В целом я оптимистично оцениваю нашу работу с российской стороной», — сказал Далин, добавив, что вопрос восстановления СБР не будет рассмотрен на конгрессе IBU в октябре.

Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчев заявил, что отношения союза с IBU наладились.