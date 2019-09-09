Вяльбе поздравила Шипулина с победой на довыборах в Госдуму

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила экс-биатлониста Антона Шипулина с победой на довыборах в Государственную думу.

В комментариях под последним постом Антона Шипулина в «Инстаграме» Вяльбе написала: «Антон, от души поздравляю! Уверена, что ты получил большой опыт новой жизни! Желаю быть достойным сыном нашей великой страны, каковым был в спорте!».

Также глава ФЛГР отметила, что Шипулину не стоит сейчас читать отзывы, вместо этого нужно быть верным себе, своим избирателям и тогда все получится. «Не читай отзывы, люди сейчас озлоблены, и надеюсь, быстро поймешь почему. С огромным уважением и наилучшими пожеланиями!», — заключила Вяльбе.