Петербургская команда «Зенит-2» сегодня, 10 сентября, проведет перенесенный матч четвертого тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги, зона «Запад» против московского клуба «Велес».

Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит-2» занял последнее место в чемпионате Футбольной национальной лиги и вылетел в ПФЛ.

На данный момент «Зенит-2» занимает первое место в чемпионате Профессиональной футбольной лиги, зона «Запад», имея 16 очков после семи сыгранных в сезоне матчей. Еще две команды — ФК «Долгопрудный» и «Псков-747» — имеют по 15 очков. В ФНЛ по окончании сезона выйдет только победитель зоны «Запад».

Команда Владислава Радимова одержала пять побед в текущем чемпионате, а также один раз сыграла вничью — с командой «Псков-747». Также «Зенит-2» один раз проиграл — на выезде команда уступила клубу «Торпедо-Владимир».