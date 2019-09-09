Глава промоушена UFC Дана Уайт рассказал, при каком условии в ближайшее время сможет состояться бой-реванш между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

В интервью порталу MMAFighting Уайт заявил, что вариант с проведением повторного боя между Хабибом Нурмагомедовом и Конором Макгрегором возможен. «Это если Тони Фергюсон не сможет выйти на бой против Хабиба. Тогда это реванш произойдет в скором времени», — отметил Уайт.

Напомним, в субботу, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов во второй раз защитил чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории. Поверженным оказался американец Дастин Порье. Турнир UFC 242 прошел в Абу-Даби.

На данный момент Хабиб Нурмагомедов является непобедимым бойцом в ММА — он одержал уже 28 побед в смешанных единоборствах.