Мужская сборная России по баскетболу заняла итоговое двенадцатое место на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.

По итогам второго группового этапа турнира подопечные Сергея Базаревича заняли третье место в квартете. Россия играла в одной группе с командами Аргентины, Польши и Венесуэлы. Проиграв Польше со счетом 74:79, команда лишилась шансов на выход в четвертьфинал. В заключительном матче на турнире россияне обыграли Венесуэлу со счетом 69:60.

На первом групповом этапе российские баскетболисты обыграли команды Южной Кореи (87:73) и Нигерии (82:77), однако уступили команде Аргентины (61:69).

Сборные, которые заняли третье место в группах на втором отборочном этапе, расположились с итоговой классификации чемпионата мира следующим образом: Литвы стала 9-й, Италия – 10-й, Греция – 11-й, Россия — на 12-й строчке.