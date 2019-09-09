Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со стартовым составом команды на отборочный матч Евро-2020 с Казахстаном.

Место в воротах займет голкипер Маринато Гильерме, в защите сыграет четверка игроков Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес. В полузащите выступят такие футболисты, как Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев и Антон Миранчук. Тройку нападения сборной России составят Александр Головин, Артем Дзюба и Денис Черышев.

Игра России и Казахстана пройдет в Калининграде сегодня, 9 сентября. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ранее эти команды уже провели матч группового этапа отбора на Евро-2020 в Нур-Султане. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды, авторами голов стали Артем Дзюба, Денис Черышев (2), Абзал Бейсебеков (автогол).