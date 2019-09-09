Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, как мог переехать в АПЛ еще зимой 2019 года.

В интервью порталу Sport24 Дзюба заявил, что подписал контракт с компанией агента Жорже Мендеша и зимой мог уйти в «Эвертон». «Я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Всё к этому шло. И как выяснилось, правильно сделал, что не ушёл», — отметил Дзюба.

По словам нападающего, уже летом 2019 года никакой конкретики не было, только возможности аренды. «Только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел», — отметил Дзюба, добавив, что много факторов убедили его остаться в «Зените». Игроку не хотелось терять хорошую атмосферу в клубе, также он провел беседу с руководством команды и услышал приятные слова.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России по футболу.